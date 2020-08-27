Ульяновские аграрии впервые с 1973 года собрали 2 млн тонн зерна

УЛЬЯНОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Ульяновской области впервые с 1973 года превысили показатель по сбору зерна в 2 млн тонн. Об этом в четверг заявил губернатор региона Сергей Морозов на 59-м заседании Ассоциации законодательных органов власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО), которое проходит в Ульяновске под председательством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

"Мы сегодня официально зафиксировали, что собрали 2 млн тонн зерна. У нас не было таких результатов практически за всю историю Ульяновской области, за исключением советского периода, когда в 1973 году мы собрали 2 млн 800 тонн", - сказал он.

Морозов добавил, что это самый лучший результат в постсоветский период. При этом уборочная еще не завершена.

По информации пресс-службы Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, самых высоких показателей добились хлеборобы Мелекесского района - более 250 тыс. тонн. Аграрии Чердаклинского района перешли рубеж в 200 тыс. тонн. Более 100 тыс. тонн составил урожай в Кузоватовском, Майнском, Новомалыклинском, Старомайнском, Сурском, Ульяновском и Цильнинском районах. Полученные урожаи для каждого из этих районов тоже являются рекордными.

Кроме того, по информации министерства, получена самая высокая за всю историю урожайность зерна - 35 центнеров с гектара. Предыдущий рекорд составлял 27,4 центнера с гектара в 2017 год, а наивысший показатель советского периода - 24,5 центнера с гектара в 1973 году.