Уровень безработицы на Ямале вырос в три раза за период пандемии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество безработных граждан в Ямало-Ненецком автономном округа (ЯНАО) за период пандемии коронавируса выросло в три раза. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте занятости населения.

"На Ямале, как и по стране в целом, прослеживаются одни тенденции. С апреля отмечается рост численности безработных. В автономном округе за указанный период она увеличилась в три раза и на 27 августа составляет 6 972 человек ", - сообщили в департаменте, уточнив, что на 1 апреля в регионе было порядка 2 тыс. безработных.

Там отметили, что уровень регистрируемой безработицы на конец августа составляет 2,21% от численности экономически активного населения. При этом с 1 апреля данный показатель увеличился на 1,53%. В департаменте также отметили, что количество предлагаемых вакансий на Ямале превышает число безработных.

"В окружном банке вакансий более 13 тыс. свободных рабочих мест. С введением в автономном округе второго этапа ограничительных мер расширяются возможности организации мероприятий по содействию граждан в трудоустройстве", - сказали в региональном департаменте занятости населения.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 13 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 9 771 случай зарегистрирован в населенных пунктах региона, еще 3 409 случая - на месторождениях. За все время вылечились 12 738 человек, 90 умерли.