Белоруссия проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министры Белоруссии и РФ Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут в четверг переговоры о рефинансировании $1 млрд долга.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования. <...> То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал Лукашенко на совещании в Минске, передает БелТА.

Во вторник министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что всего в текущем году страна должна выплатить по валютному госдолгу около $3,6 млрд, из них $2 млрд уже выплачены. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова будет рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии, если такое предложение от Минска поступит.

Обвал национальной валюты

Президент Белоруссии заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты.

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. - Некоторые люди же этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее".

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой - значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также заявил, что в Белоруссии еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. "Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - подчеркнул он.

"Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту - пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", - заявил Лукашенко.

При этом он предупредил, что ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. "Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим", - отметил глава государства.

Снижение белорусского рубля

В последние недели белорусский рубль снижается на фоне нестабильной политической ситуации в стране. Чуть более чем за месяц доллар в Белоруссии вырос с 2,39 рубля до почти 2,65 рубля, в итоге белорусская валюта потеряла в цене к американской более 9%. В этих условиях население стремится себя обезопасить от возможных рисков, среди граждан усилились девальвационные ожидания, значительно возрос спрос на валюту в обменных пунктах банков. Во многих пунктах обмена в среду утром валюта была, но ее быстро скупали.

Во вторник Национальный банк разослал белорусским банкам рекомендации по проведению валютно-обменных операций с участием физических лиц. Он призвал принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов наличностью. Регулятор также высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.