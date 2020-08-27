Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство примет решение о выделении 1,2 млрд рублей на гранты для развития туризма. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма", - сказал он.

Премьер уточнил, что гранты по результатам конкурса смогут получить компании и индивидуальные предприниматели, которые предложат новые интересные проекты по созданию туристских маршрутов и мобильных путеводителей, инфраструктуры, которая нужна для формирования безбарьерной среды, и по другим направлениям.

"Размер гранта будет определяться конкурсной комиссией по заявке претендента, но не сможет превышать 3 млн рублей. Это позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив", - также отметил Мишустин.