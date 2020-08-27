Свыше 60 млрд рублей инвестиций привлекла Липецкая область с начала года

ЛИПЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Свыше 60 млрд рублей инвестиций было привлечено в экономику Липецкой области в первой половине текущего года. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Общий объем инвестиций превысил 60 млрд рублей, только 18% из них - кредитные средства, основная часть - собственные средства предприятий", - сказал Артамонов. По его словам, в расчете на одного жителя области инвестиции составили 53 тыс. рублей. "По привлечению инвестиций в экономику Липецкая область лидирует в Центральном федеральном округе, по объему инвестиций на душу населения регион уступил только Москве", - заметил он

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что более половины всех вложений были направлены в развитие металлургического производства и сельского хозяйства: 28% и 25% соответственно. "Крупные капиталовложения осуществлены также в сферы транспортировки и хранения, производства пищевых продуктов, энергетику и связь", - сказали в пресс-службе. Здесь также напомнили, что за аналогичный период прошлого года объем инвестиций в экономику региона составил 57,1 млрд рублей, или 103,6% к уровню января - июня 2018 года.

Среди районов области лидером по привлечению инвестиций стал Елецкий район, где показатель превысил среднеобластной почти в пять раз. Далее следуют Усманский и Становлянский районы, а также город Липецк. "Крупные капиталовложения предприятий области в развитие производств стимулируются налоговыми льготами на уровне региона, спецрежимами особых экономических зон, индивидуальным подходом к каждому инвестору", - заключили в пресс-службе.

Ранее Артамонов отмечал, что местные власти дорожат "созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуют комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания благоприятного делового климата". "Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций", - заверял он.