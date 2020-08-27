Росатом разработал "умную" систему для увеличения пропускной способности автодорог

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом") представил на форуме "Армия-2020" новый цифровой продукт, который позволит увеличить пропускную способность дорожных сетей городов до 30% и снизить среднее число ДТП на 15% в год. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта "Русатом Инфраструктурные решения" Елена Лекомцева в кулуарах форума.

Цифровой продукт "Интеллектуальная транспортная система", построенная на базе платформы "Умный город", представляет собой комплексное решение, которое включает в себя системы управления дорожным движением, парковочным пространством, пассажирским транспортом. Также в нее входит возможность математического моделирования и прогнозирования дорожной ситуации и система весогабаритного контроля.

"Все системы объединены в единую сеть, что открывает перед городом абсолютно новые возможности, - сказала она. - По оценкам компании, внедрение такой системы в городе на 25-30% увеличит пропускную способность существующей дорожной сети и уменьшит среднее количество ДТП на 10-15% в год. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными заказчиками".

Лекомцева отметила, что особенностями решения являются использование эффективных алгоритмов управления дорожным движением, наличие видеоаналитических модулей. Это позволяет системе формировать прогноз по развитию дорожной ситуации, оперативно передавать информацию в органы правопорядка о выявленных автомобилях, находящихся в розыске, осуществлять функции скоростного контроля.

"Отдельный блок системы направлен на создание дополнительных сервисов для водителей и других участников дорожного движения. В частности, она предусматривает создание мобильных приложений для водителей большегрузного транспорта с целью соблюдения требований весового контроля. Для жителей города будет создан единый мобильный сервис позволяющий решить любую ситуацию в сфере транспорта - от оплаты парковки и поиска эвакуированного автомобиля до оплаты проезда в общественном транспорте", - сказала руководитель проекта.

Она добавила, что в настоящее время на рынке существует много проектов по транспортной инфраструктуре, но они в основном предоставляют отдельные решения. Преимущество системы, разработанной структурой Росатома, в том, что все вопросы, касающиеся транспортной инфраструктуры городов, можно будет решить на одной платформе. "Человек будет работать в одном интерфейсе, что позволит получать данные в комплексе, а также удобно для аналитики и прогнозирования", - сказала Лекомцева.

О компании

"Русатом Инфраструктурные решения" - разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям "Умный город", "Чистая вода", "Концессия". В настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов "атомных" городов, а также в Железноводске и городах Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов. В январе 2020 года наработки компании в сфере цифровизации городского хозяйства были представлены президенту Российской Федерации Владимиру Путину и получили высокую оценку.