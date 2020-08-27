Минпромторг разрабатывает актуальные правила онлайн-продажи товаров

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ разрабатывает новые правила онлайн-торговли с учетом специфики рынка, соблюдения баланса прав и обязанностей сторон сделок, а также принципа справедливости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. с 1 января 2021 г. признаются утратившими силу: правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом.

"С целью заполнения возможного законодательного пробела Минпромторгом России в настоящее время разрабатываются новые актуальные правила. В новых правилах крайне важно не дублировать нормы, содержащиеся в других нормативных правовых актах (Гражданский кодекс, Закон о защите прав потребителей, Закон об оружии, Закон об обращении лекарственных средств и другие), а лишь отразить особенности розничной купли-продажи, в том числе при продаже отдельных видов товаров. Новые правила будут отвечать современным реалиям рынка и способствовать развитию торговли. Для защиты прав покупателей интернет-площадок в правилах будут содержатся положения, регулирующие особенности дистанционной торговли. В то же время правила формируются таким образом, чтобы соблюдались разумный баланс прав и обязанностей продавцов и потребителей, а также принцип справедливости", - сообщили в ведомстве.

Минпромторг России направил запросы в заинтересованные органы государственной власти, а также отраслевые ассоциации и союзы. При разработке правил, как отметили в министерстве, по возможности будут учитываться их позиции.

Ранее комитет ТПП по электронной коммерции сообщил "Известиям", что в ближайшие дни предложит Минпромторгу РФ уравнять правила продажи товаров в интернете с нормами, актуальными для стационарной торговли. Так, указывает организация, правила продажи товаров дистанционным способом не предусматривают никаких исключений для возврата качественной продукции, в то время как для розничной торговли существуют такие невозвратные товары (качественные мобильные телефоны, нижнее белье, парфюмерно-косметические товары, предметы личной гигиены, бытовая химия).