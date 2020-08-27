"Яндекс.Драйв" создал тариф, который пользователь сможет настроить под себя

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" запустил новый тариф "Свой тариф", который пользователь сможет настроить под свои потребности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В каршеринге "Яндекс.Драйв" появился "Свой тариф". Теперь при бронировании автомобиля на несколько часов или дней можно сразу выбрать нужное количество количество километров, которые предстоит проехать, и сервис заранее рассчитает полную цену поездки", - говорится в сообщении.

В новом тарифе все можно заранее рассчитать прямо в приложении "Драйва", забронировать время - от двух до 10 часов или от одного до семи дней, выбрать количество нужных километров - от 0 до 3,5 тыс., и сразу узнать стоимость пользования автомобилем. "Свой тариф" доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани при аренде любой модели авто из парка "Драйва", кроме мустанга и электрокаров.

"Раньше точная стоимость аренды была известна заранее только для коротких поездок по тарифу "Фикс" - когда нужно добраться из точки А в точку Б, например, от дома до работы. В "длинных" тарифах - с арендой на несколько часов или дней - итоговая стоимость всей услуги зависит от того, сколько километров фактически проехал человек. При этом длительная аренда бывает разной: кому-то машина нужна на выходные, чтобы добраться до дачи и обратно, и большую часть времени она будет стоять на парковке. Кому-то нужно за день объехать полгорода, чтобы все успеть", - объяснили необходимость нововведения в компании.