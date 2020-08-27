ФАС: половина мероприятий плана по развитию конкуренции в России до 2020 года не исполнена

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Половина мероприятий из утвержденных правительством дорожных карт по развитию конкуренции на 2018-2020 годы не исполнена, заявил глава ФАС Игорь Артемьев на заседании правительства.

"В общей сложности из дорожных карт, утвержденных правительством, на сегодняшний день реализовано 40% мероприятий, что говорит о том, что половина мероприятий Национального плана (развития конкуренции в РФ - прим. ТАСС) в настоящее время не исполнена. У нас остается всего несколько месяцев до конца этого года, чтобы это реализовать", - сказал Артемьев.

Глава ФАС добавил, что в 2019 году очень существенные и благоприятные изменения для конкурентной среды произошли в области здравоохранения. По его словам, появились механизмы снижения цен на жизненно важные лекарства. В результате пересмотра более 1 тыс. предельных цен на жизненно важные лекарства, снижение составило в среднем 40%.

Также в прошлом году на территории РФ отменили внутрисетевой роуминг, что привело к снижению тарифов на услуги связи в роуминге в 10 раз, экономия для потребителей составила более 6 млрд рублей, отметил глава антимонопольного ведомства.

По словам Артемьева, в жилищно-коммунальном хозяйстве была проблема с тарифообразованием, когда регионы и органы местного самоуправления в силу старого законодательства могли превышать установленный правительством предельный уровень роста тарифов. "Внесением изменения в закон о ЖКХ и электроэнергетике удалось снизить соответствующее повышение тарифов, поставить под контроль более чем на 91%. Соответственно, эта тарифная вакханалия, связанная с неуправляемым ростом тарифов в регионах, она подходит к своему завершению", - подчеркнул глава ФАС.

В августе 2018 года правительство утвердило план мероприятий (дорожную карту) по развитию конкуренции на 2018-2020 годы в отраслях экономики России. Дорожная карта предусматривает развитие конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, на рынке социальных услуг, на финансовых рынках.