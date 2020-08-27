Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.

"За прошедший месяц показатель снизился на 1,5% после трех месяцев роста подряд (май, июнь, июль). В годовой динамике в целом по РФ текущая средняя стоимость квадратного метра ниже на 1,5%", - говорится в сообщении.

Как пояснили аналитики, в период самоизоляции продавцы вынуждены были делать скидки, так как из-за ограничительных мер спрос на недвижимость резко снизился, однако после отмены самоизоляции стоимость снова пошла вверх во многом благодаря отложенному спросу, а также из-за дешевой ипотеки. Так, основной рост цен на вторичном рынке жилья наблюдался в июне (плюс 1,5%), замедлился в июле (плюс 0,2%), после чего снова началось снижение цен (минус 1,5% в августе).

Основной причиной снижения цен на вторичном рынке в августе руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов назвал невысокую активность клиентов из-за сезона отпусков, а также льготной ипотеки на новостройки.

При этом в Москве, где спрос на вторичном рынке относительно устойчив, средняя цена квадратного метра достигла 216,5 тыс. рублей - на 1,1% выше, чем в июле, и на 5,3% выше в годовой динамике. В Санкт-Петербурге также зафиксирован рост цен - средняя стоимость составила 126,8 тыс. рублей, что на 0,7% больше относительно июля и на 3,8% в годовом выражении.

Всего же по городам-миллионникам средняя стоимость квадратного метра составила 98,8 тыс. рублей - на 1,4% ниже, чем в прошлом месяце, и на 2,7% ниже, чем в августе 2019 года. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек средняя цена выросла до 60,2 тыс. рублей - на 0,6% за месяц и на 9% за год. В целом в исследование вошли российские города с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир. Всего 128 городов, а также Московская и Ленинградская области.