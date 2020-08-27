Новикомбанк заключил соглашение с Межгосударственной корпорацией развития на 40 млрд руб.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новикомбанк (опорный банк госкорпорации "Ростех") заключил с Межгосударственной корпорацией развития соглашение об организации финансирования проектов на общую сумму в 40 млрд рублей. Подписание соглашения состоялось на международном военно-техническом форуме "Армия 2020". Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Соглашение предусматривает организацию финансирования в размере 40 млрд рублей. Данные средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с развитием кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций государств - членов Организации договора о коллективной безопасности.

"Банк поддержит проекты, которые будут способствовать международной кооперации между предприятиями. Такое сотрудничество придаст импульс для разработки и производства новых видов инновационной продукции. Перспективы развития высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности являются приоритетом при выборе проектов", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.