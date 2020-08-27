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Туры с кешбэком приобрели 50 тыс. россиян

Как сообщили в Ростуризме, всего по программе было куплено туров и размещений на 900 млн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Программой кешбэка за туры по России на сегодняшний день воспользовались 50 тыс. россиян, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей. Всем участникам программы кешбэк в течение пяти дней успешно начисляется", - сказала Догузова.

Программа стартовала 21 августа и завершится в 23:59 мск 28 августа. Самыми популярными направлениями в рамках программы стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье на октябрь - ноябрь, сообщила Догузова.

Также пользуются популярностью такие направления как Московская область, Алтайский край, где предлагается много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург, отметила она.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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