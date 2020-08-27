На Кубани сельхозпредприятиям выдали 170 льготных кредитов на 6 млрд рублей с начала года

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с начала года выдали сельхозпредприятиям 170 льготных займов, которые были направлены на расширение и модернизацию производства. Общая сумма кредитных средств составила более 6 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

"Сельхозпредприятия края с начала года получили 170 льготных инвестиционных кредитов . Общая сумма заемных средств составила более 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, ферма №2 имени Т. Г. Шевченко получила кредит в размере 50 млн рублей. Средства были направлены на строительство нового производственного корпуса на 300 голов для содержания коров, а также на теневой навес для содержания коров на 1,2 тыс. голов. Предприятие считается одним из лучших в крае, общее поголовье крупного рогатого скота составляет 2 619 голов. Кроме того, ферма за счет заемных и собственных средств ведет постройку двух корпусов и доильного зала. Также планируется увеличить стадо на 800 голов, закупить нетелей и сделать ферму племенной.

"Сегодня ситуация на рынке складывается в пользу тех, кто занимается животноводством, в том числе молочным. Это выгодно во многом благодаря господдержке. Кубань сейчас идет к тому, чтобы вернуть и увеличить поголовье, которое было в советское время. Нужно не бояться и делать это сегодня, чтобы насытить рынок нашей кубанской продукцией", - приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Льготные инвестиционные кредиты выдаются с 1 января 2017 года. Процентная ставка по ним не превышает 5% годовых. Полученные средства можно направить на расширение и модернизацию своих производств. В июле было подписано постановление, согласно которому аграриям, пострадавшим от погодных условий, предоставляется отсрочка платежей по таким кредитам.