Власти Москвы намерены выделить субсидии операторам сервиса аренды электросамокатов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы планирует выдать субсидии операторам сервиса аренды электросамокатов для поддержки бизнеса, в настоящий момент прорабатываются детали, об этом сообщили ТАСС в четверг пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мэром Москвы принято решение поддержать операторов сервиса аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на развитие. Сервис аренды электросамокатов хорошо зарекомендовал себя в Москве, он пользуется популярностью среди жителей не только для прогулок по городу, но и в качестве вида транспорта", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что сервис аренды электросамокатов в Москве становится все более популярным, с начала года жители и гости столицы совершили уже более миллиона поездок, а в условиях пандемии электросамокат стал альтернативой другим видам транспорта для коротких поездок. Сейчас в Москве работает шесть операторов электросамокатов с общим парком 6 тыс. штук. В этом году в два раза больше стало как самих электросамокатов, так и количества поездок.

"Электросамокаты выполняют транспортную функцию, при помощи них совершаются поездки, обеспечивается корреспонденции внутри ТТК, а также между отдельными районами. Во время и после пандемии электросамокаты стали дополнением к системе общественного транспорта. Мы будем помогать тем, кто уже занимается развитием электросамокатов в Москве и планирует увеличивать число доступных самокатов в следующем году", - добавили в департаменте, отметив, что в среднем в день сейчас совершается семь поездок на одном электросамокате, и это один из самых лучших показателей по востребованности в мире.