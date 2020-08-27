От трассы "Таврида" до 2024 года построят дороги в другие города Крыма

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН /Республика Крым/, 27 августа. / ТАСС/. Дороги в другие города и муниципалитеты Крыма будут построены до 2024 года от трассы "Таврида". Об этом в четверг сообщил на торжественной церемонии награждения строителей "Тавриды" помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Сегодня президент утвердил программу до 2024 года, когда от этой трассы ("Тавриды" - прим. ТАСС) разойдутся дороги такого же уровня в крупные города и муниципалитеты. Но я хотел бы также и поздравить всех жителей России, потому что они теперь получили свободный доступ на Юг, в Крым, и конечно же черноморское побережье получило хорошую трассу от Сочи до Севастополя", - сказал он.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.