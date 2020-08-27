Международные резервы России за неделю увеличились до $590,8 млрд

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 21 августа увеличились на 0,1% (или на $0,6 млрд) по сравнению с показателем на 14 августа и составили $590,8 млрд, говорится в материалах ЦБ.

Увеличение резервов произошло "в результате положительной переоценки активов, обусловленной укреплением доллара США по отношению к другим валютам".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.