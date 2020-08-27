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Строительство обходной дороги вокруг Вологды завершится в 2020 году

Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, что церемония открытия трассы пройдет "через несколько недель"

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН /Республика Крым/, 27 августа. / ТАСС/. Обходная автомобильная дорога вокруг Вологды откроется через несколько недель. Об этом в четверг сообщил на торжественной церемонии награждения строителей "Тавриды" в Крыму помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Через несколько недель мы с вами будем открывать обход города Вологды, который мы с вами строим тоже уже давно. Уверен, что придем в Карелию скоро, в Калининградскую область, то есть мы с вами так хорошо, как настоящие туристы, совершаем свои походы", - отметил помощник президента.

Строительство последнего участка обходной автодороги Вологда началось в августе 2019 года.

В период с 2000 по 2008 год построены 1-3 пусковые комплексы обхода Вологды общей протяженностью 14,5 км и стоимостью 2,5 млрд рублей. Это позволило связать между собой северное направление автомобильной дороги федерального значения М-8 Москва - Архангельск, автомобильную дорогу федерального значения А-114 Вологда - Новая Ладога и автодорогу федерального значения А-119 Вологда - Медвежьегорск.

В настоящее время на построенных участках обеспечен пропуск до 10 тыс. автомобилей в сутки. Строительство этих пусковых комплексов обхода существенно улучшило пропускную способность вологодского транспортного узла и дорожную ситуацию в Вологде.

Теги
РоссияЛевитин, Игорь ЕвгеньевичВологодская область
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