Более 190 км дорог реконструируют и построят в Крыму в ближайшие 4 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Более 190 км автомобильных дорог будут реконструированы и построены в Крыму в ближайшие четыре года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Белогорск, Приветное, а также соединительная магистраль в сторону Судака - это будут первоочередные трассы, которые сегодня предусмотрены в новой утвержденной ФЦП. Кроме прочего, уверен, мы пойдем на север и на запад: Симферополь, Евпатория, Мирный. В планах большие объемы здесь предусмотрены. В ближайшие четыре года должно быть отреконструировано и построено более 190 км автомобильных дорог", - сказал министр.

Трасса "Таврида"

Путешествия по Крыму для туристов и жителей полуострова станут комфортнее благодаря открытию трассы "Таврида", соединяющей Керчь и Севастополь, и строительству в будущем дорог-ответвлений в разные районы республики, уверен Евгений Дитрих.

"Туристический поток в Крым достиг практически тех значений, которые были в прошлом году. И на сегодняшний день две трети туристов прибывают в Крым автомобилями или автобусами. Сегодняшнее событие - открытие трассы "Таврида", и будущие соединительные дороги, развитие сети дорог Крыма, ремонт региональной дорожной сети - это возможность туристам и жителям полуострова передвигаться быстрее, безопаснее и комфортнее", - сказал Дитрих.

Он отметил, что "планы по участию дорожников в развитии экономики Крыма - огромные". Причем влияние на экономику оказывает уже само строительство: создаются рабочие места с хорошей зарплатой. Кроме того, расширились возможности перевозки грузов в Крым и из Крыма.

"Сегодня существенно увеличился объем грузовиков, которые везут в Крым строительные грузы, продукты, товары первой необходимости. Сейчас с пуском железнодорожной части Крымского моста, открытием железнодорожного движения, видимо, значительная часть груза уйдет на железнодорожное движение", - сказал Дитрих.

В четверг было объявлено о запуске трассы "Таврида" на семи из восьми участков - от Керчи до Севастополя. Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что дороги в другие города и муниципалитеты Крыма будут построены до 2024 года от трассы "Таврида". По словам Дитриха, за четыре года в Крыму "должно быть отреконструировано и построено более 190 км автомобильных дорог".

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.