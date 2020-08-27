Путин заявил, что трасса "Таврида" даст толчок развитию Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что трасса "Таврида" даст толчок развитию Крыма. Такое мнение он высказал в разговоре с рабочими АО "ВАД", строящими дорогу. Путин также поздравил их с окончанием важного этапа работы.

"Кроме того, что туристы будут ездить, вспоминать о том, кто и как это сделал здорово, а еще это такой хороший толчок в развитии всего полуострова. Потому что от самых главных инфраструктурных проектов мощных, от моста до аэропорта эта дорога проходит", - сказал президент, отметив, что это даст возможность полуострову развиваться "очень приличными, нужными для этой территории темпами".

Путин поделился и своими впечатлениями от поездки по трассе. "Вот мы сейчас немножко разогнались. Машина, правда, тяжелая. Приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие-многие годы вперед", - сказал он. Рабочие уточнили, что осталось доделать участок протяженностью 8 км. "Здорово, отличная работа!" - похвалил глава государства.

Он добавил, что обсудил с главой Минтранса Евгением Дитрихом планы по строительству ответвлений от трассы. "Вот мы сейчас с министром говорили: ответвления будем делать. Это необходимо для жителей Крыма, для севастопольцев, для приезжающих сюда туристов к Южному берегу Крыма. Это, безусловно, даст хороший такой толчок в развитии", - сказал он.

Оценивая важность строительства трассы, президент сделал акцент на том, что "это также важно, как энергетика, как вода". По его словам, эти вопросы власти еще должны решать". "Мы это сделаем, конечно", - заверил он.

Главный технолог АО "ВАД" Андрей Волков попросил президента оставить автограф в фотоальбоме, посвященном строительству трассы. Он также подарил Путину сувенир - килограмм асфальтобетонного покрытия трассы "Таврида". По его словам, компания давно перестала формировать асфальтобетонную смесь по шаблонам и к каждому объекту подходит индивидуально в зависимости от региона нахождения, прогнозируемого транспортного потока, интенсивности движения. Он уточнил, что для "Тавриды" "рецепт" состоял из карельского щебня, отсевов дробления из Краснодарского края, местного известняка и специально модифицированного битума, который позволит сохранить покрытие при температурах от минус 22 до плюс 64 градусов по Цельсию.