Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на высказываниях главы ФРС по перспективам экономики

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в четверг продемонстрировали позитивную динамику.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 92,82 пункта (+0,33%) - до отметки 28 424,74. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 7,46 пункта (+0,21%) - до отметки 3 486,19. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 15,65 пункта (+0,13%) - до уровня 11 680,71.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,02% - до $43,38 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,18% - до $1 975,19 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, котировки акций американских компаний пошли вверх после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил о намерении отказаться от проводившейся ранее политики, заключавшейся в том, что учетная ставка поднималась заранее для того, чтобы не допустить инфляции.

"Тема инфляции, с моей точки зрения, является сейчас одной из важнейших", - привела газета мнение руководителя департамента стратегии компании RBC Capital Markets Питера Шэффрика. По его словам, изменение политики ФРС даст возможность осуществлять программы стимулирования экономики даже тогда, когда экономика разогреется и цены начнут расти. "Как мы видим, любой пакет финансового стимулирования позитивно влияет на акции", - подчеркнул он.