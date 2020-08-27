Минкомсвязь разослала в госкомпании рекомендации по масштабной цифровой трансформации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ направила в госкорпорации и компании с госучастием методические рекомендации по цифровой трансформации, которые помогут более активно внедрять IT-решения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя Минкомсвязи, в пилотной апробации рекомендаций участвовали ряд компаний: РЖД, "Почта России", "Алроса", "Газпром нефть", "Аэрофлот" и "Ростелеком". Пилот показал, что методика получила одобрение у компаний, по его итогам методика была немного доработана. Как заявлял ранее замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, основная задача разработки таких рекомендаций - оказать госкомпаниям максимальное содействие в цифровой трансформации, создав методическую базу на основе лучших мировых практик.

"Сегодня Минкомсвязь направила методику на ознакомление в государственные компании и экспертные организации, в том числе в Российский союз промышленников и предпринимателей. В ближайшее время методика будет направлена на рассмотрение в правительство РФ", - уточнили в ведомстве.

Разработанный документ содержит портфели технологических решений, обязательный перечень KPI и расчетные методы к ним, рекомендации по модели финансирования стратегий и порядок государственного мониторинга реализации стратегий госкомпаний. Они в свою очередь могут также давать свои предложения по улучшению методик. Таким образом, уверены в Минкомсвязи, компании смогут получить практические рекомендации по созданию и совершенствованию стратегий цифровизации.

Рекомендации поддержат процессы цифровизации бизнеса

Как рассказал ТАСС руководитель департамента стратегического развития "Почты России" Игорь Шиянов, документ создавался в тесном диалоге с бизнесом и носит прикладной характер. "Он по-настоящему комплексный и охватывает все аспекты деятельности компании - от анализа среды до автоматизации бэк-офиса. Мы уверены, что документ действительно ускорит и обеспечит методолгическую поддержку процессов трансформации в компаниях разных отраслей экономики", - отметил он.

По словам заместителя гендиректора по информационным технологиям "Аэрофлота" Кирилла Богданова, с рекомендациями Минкомсвязи компания получила комплексную профессиональную оценку и комментарии к уже реализуемой внутри компании стратегии цифровой трансформации, а также предложила собственные идеи, которые учли в доработанной версии документа.

"Газпром нефть" со своей стороны в числе первых в нефтяной отрасли начала процесс цифровой трансформации, сообщил директор по цифровой трансформации компании Андрей Белевцев. "Эта работа уже принесла компании более 7,2 млрд рублей прямого экономического эффекта. Новые методики Минкомсвязи еще раз подтвердили передовые практики "Газпром нефти", правильность выбранного подхода и учитывают накопленную экспертизу наших специалистов", - добавил он.

Программа льготного кредитования

Одновременно с этим всем компаниям Минкомсвязь напоминает о возможности финансовой поддержки для внедрения цифровых решений в форме льготных кредитов. Ранее министерство опубликовало перечень банков, которые уже участвуют в этой программе: ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбербанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Абсолют банк и ВТБ. К этим банкам будут добавляться и другие, Минкомсвязь продолжает их отбор.

Программа предполагает выдачу компаниям, желающим проводить цифровую трансформацию, кредитов под льготный процент. На такие преференции могут претендовать как компании с госучастием, так и частные, а основное условие для получения кредита - средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд руб. и до 10 млрд руб. - на программы, включающие несколько проектов.