{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Мишустин и Головченко также обсудили график контактов на правительственном уровне

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства.

"Главы правительств России и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства", - говорится в сообщении.

Мишустин и Головченко также обсудили график контактов на правительственном уровне.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на высказываниях главы ФРС по перспективам экономики
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 92,82 пункта, а индекс S&P 500 поднялся на 7,46 пункта
Читать полностью