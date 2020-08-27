Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства.

"Главы правительств России и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства", - говорится в сообщении.

Мишустин и Головченко также обсудили график контактов на правительственном уровне.