Ретейлеры отметили рост продаж сладостей и праздничной атрибутики в преддверии 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ретейлеры в преддверии Дня знаний зафиксировали многократный рост продаж товаров для праздников. Помимо спроса на воздушные шары, хлопушки, открытки и подарочную упаковку, накануне праздника растет спрос и на сладости, сообщили опрошенные ТАСС ретейлеры.

"К началу школьного года клиенты традиционно приобретают подарочные наборы, коробки конфет, чай и кофе", - отметили в "Ашане". В торговой сети "Пятерочка" в категории "подарочные наборы", сравнивая период 11-26 августа 2019 года с аналогичным периодом 2020 года, наблюдается трехкратный рост в количестве проданных товаров, отметили в пресс-службе X5 Retail Group. В "Магните" последние две недели августа отмечают "бурный рост продаж товаров, которые, как правило, сопутствуют подарку". "Например, спрос на поздравительные открытки-конверты вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза (+113%), на 41% увеличились продажи упаковочной бумаги, также пользуются спросом подарочные пакеты и специальные красочные пакеты для бутылок. Кроме того, на 20% увеличились продажи плиточного шоколада, при этом более чем в два раза (+151%) вырос спрос на детский шоколад, а вот к шоколадным конфетам в коробках интерес покупателей напротив немного охладел, также как к подарочным чайным и кофейным наборам", - сообщил представитель "Магнита".

Продажи шоколадных наборов и конфет в коробках в преддверии 1 сентября у онлайн-ретейлера Ozon и в гипермаркетах "Лента" так же, как и у "Магнита", растут умеренными темпами, что может быть связано с интересом к более нетрадиционным, весомым и дорогим подаркам. Так, спрос на шоколад на онлайн-площадке за неполный август вырос на 12% относительно июня.

Спрос на шоколадные изделия на маркетплейсе "Беру" начал расти с середины августа. Так, 24 августа россияне сделали на 32% больше заказов в категории, чем 17 августа. Вместе со спросом в августе вырос и средний чек. "Если в начале месяца россияне в среднем тратили на покупку шоколада 512 рублей, то сейчас - почти 570 рублей". - сообщил представитель маркетплейса. По мнению экспертов, такая тенденция может быть связана с подготовкой к 1 сентября - россияне заказывают подарки учителям.

Аналитики Wildberries отмечают рост продаж марципана (в 38 раз), крем-десертов (в 25 раз), вафель и халвы (в 18 раз), конфет, мармелада и шоколада (в 10 раз), печенья (в 9 раз), рахат-лукума и какао (в 8 раз), орешков в меде (в 7 раз), сокосодержащих напитков (в 7 раз), нектаров (в 6 раз), соков и маршмеллоу (почти в 5 раз), зефира (более чем в 3,5 раза).

Товары для праздников

На маркетплейсе "Беру" растет спрос не только на сладости, но и на подарочную упаковку - к 25 августа количество заказов в категории выросло за неделю на 74%. По данным Wildberries, за период с 11 по 25 августа продажи товаров для праздников выросли в пять раз по отношению к прошлому году. Наиболее динамично растущими группами товаров, которые пользовались спросом, были воздушные шарики (рост в шесть раз в штуках), бумажные шарики (более чем в 2 раза в штуках), открытки и подарочные коробки (рост в 4 раза), подарочные пакеты (рост в 5 раз).

"Одним из наиболее заметных трендов становится превращение 1 сентября в полноценный праздник для детей, в особенности для тех, кто "идет" в школу в первый или второй-третий раз. Родители стараются добавить ярких красок в этот праздник и покупают наборы для праздника (рост почти в 4,5 раза) и упаковочные ленты (рост в 7 раз), а также хлопушки (рост более чем в 7 раз) и свечи для торта (более чем в 6 раз). Более того, некоторые родители добавляют в праздник элементы карнавала и представления, поэтому растут продажи грима (почти в 2 раза), карнавальной обуви аксессуаров и головных уборов (более чем в 4 раза), масок (более чем в 2 раза) и специальных карнавальных наборов (более чем в 150 раз)", - рассказали эксперты Wildberries.

Продажи воздушных шаров в августе на Ozon оказались лишь на 15% выше, чем в среднем по году. "Родители и школы готовятся к линейкам в офлайн-формате. В то же время в месяц перед школой в разы повысились продажи бантов для девочек и галстуков для мальчиков, традиционных аксессуаров школьных линеек. Банты показали рост в 8 раз относительно среднегодового показателя, бабочки и галстуки - в 6 раз", - указывают эксперты.