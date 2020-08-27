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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Регулятор будет стремиться к тому, чтобы инфляция в среднем была на уровне 2%, сообщил Джером Пауэлл

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.

Как он отметил, ФРС "энергично обновляет" свою политику в данной сфере. По словам Пауэлла, финансовый регулятор будет стремиться к тому, чтобы "в перспективе инфляция в среднем была на уровне 2%". Как он пояснил, "после периодов, когда инфляция была ниже 2%, целью надлежащей монетарной политики, вероятно, будет повышение инфляции умеренно выше 2% на некоторое время".

Прежде в ФРС считали показателем здоровой экономики инфляцию на уровне 2% ровно.

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