В Вологодской области разработали законопроект для поддержки переработчиков молока

ВОЛОГДА, 27 августа. /ТАСС/. Законопроект, который позволит переработчикам молока получать господдержку наравне с производителями молока и молочного сырья, разработали в Вологодской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

"В настоящее время соответствующий законопроект разработан. Он проходит стадии согласования. Думаю, что в ближайшей перспективе будет принято по нему решение", - сообщил председатель Заксобрания, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Луценко на заседании круглого стола "Перспективы развития отрасли маслоделия Вологодской области".

По данным пресс-службы, переработчикам молока доступно только льготное кредитование, которое предоставляется и субсидируется федеральным бюджетом.

По словам Луценко, масловарение в Вологодской области занимает важное место как в экономическом плане, так и в репутационном, так как бренд "Вологодское масло" стал одной из визитных карточек Вологодчины.

"В минувшем году было произведено более 1,5 тыс. тонн вологодского масла. При этом только шесть предприятий области могут производить этот настоящий вологодский продукт", - сообщил Луценко. Для защиты качества вологодского масла в регионе создали "Гильдию вологодских маслоделов", которая в настоящее время выступает за уравнивание прав на господдержку переработчиков масла с производителями молока и молочного сырья.