На Ставрополье заложили 600 суперинтенсивных мини-садов за три года

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Участники проекта по закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах на Ставрополье заложили 600 садов с 2018 года. Садоводы получили гранты в сумме 240 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

Пилотный проект по закладке садов суперинтенсивного типа на приусадебных участках был запущен на Ставрополье в 2018 году. В региональном бюджете был определен новый вид грантовой поддержки для участников этой программы. Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более высокой плотностью посадки деревьев, обеспечивают высокую урожайность и прибыль уже в первые годы.

"На Ставрополье уже третий год осуществляется закладка суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. На сегодняшний день в эксперименте участвуют 17 территорий. В настоящее время сады заложены в 600 личных подсобных хозяйствах, предоставлено грантов на сумму 240 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2018 году в экспериментальном режиме проект был запущен в трех городских округах и двух районах края, за три года география территорий утроилась. "Программа при поддержке главы региона [Владимира Владимирова] будет продлена до 2023 года и распространена на другие территории", - отметили в управлении.

В Ставропольском крае в настоящий момент продолжается сбор урожая яблок, общая площадь сбора - 109 га, собрано 559 тонн. "Реализация яблок осуществляется в пределах Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ставропольского и Краснодарского краев. Стоит отметить, что погодные условия (апрельские заморозки, град) сильно повлияли на урожай фруктов в этом году, поэтому большого объема яблок ожидать не следует. Уборка яблок продлится до ноября", - сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".