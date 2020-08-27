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Резидентов нижегородской ОЭЗ "Кулибин" освободили от уплаты транспортного налога на 10 лет

Законопроект, устанавливающий региональные налоговые льготы для резидентов, был принят депутатами законодательного собрания региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин", работающих на территории Нижегородской области, освободили от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также снизили ставки по налогу на прибыль в областной бюджет. Законопроект, устанавливающий региональные налоговые льготы для резидентов, был принят депутатами законодательного собрания региона, сообщил в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Предоставление налоговых льгот резидентам особой экономической зоны "Кулибин" позволит создать в Нижегородской области более выгодные условия ведения бизнеса и повысит ее инвестиционную привлекательность", - пояснил Никитин.

Он также отметил, что в рамках новых преференций также предусмотрены льготные ставки по налогу на прибыль организаций в региональный бюджет: в размере 0% - с первого по пятый год работы ОЭЗ "Кулибин", 3% - с 6-го по 10-й год, 12,5% - с 11-го по 49-й год.

"Территории с преференциальным статусом, особенно ОЭЗ, являются одним из факторов привлекательности субъекта для вложения средств. При равных сырьевых, кадровых и логистических издержках крупные инвесторы зачастую предпочитают именно тот регион, в котором есть ОЭЗ, а значит, и более выгодные условия", - добавил губернатор Нижегородской области.

Первая в Нижегородской области особая экономическая зона "Кулибин" создана в мае 2020 года в городе Дзержинске. Она действует на территории промышленного предприятия "ДПО "Пластик", ее площадь составляет более 72 га. Одним из приоритетных направлений деятельности резидентов ОЭЗ станут химия и фармация, так как Дзержинск является одним из крупнейших в России центров химической промышленности. Власти региона рассчитывают привлечь на территорию ОЭЗ к 2033 году не менее 15 резидентов с общим объемом инвестиций в 9 млрд рублей, что позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест.

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