СПбМТСБ завершила сделку по покупке 5% биржи ЕТС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) завершила сделку по приобретению пакета акций (5% уставного капитала) акционерного общества "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (ЕТС), зарегистрированного в Республике Казахстан. Об этом говорится в сообщении СПбМТСБ.

Сделка была проведена в соответствии с программой межбиржевого сотрудничества с площадками государств-партнеров по договору о Евразийском экономическом союзе.

Отмечается, что участие в уставном капитале ЕТС направлено на создание условий для развития электронной торговли на общем рынке государств - членов ЕАЭС, вывода российских товаров на международные рынки.

"Опыт СПбМТСБ помогает осуществить на ЕТС запуск торгов нефтепродуктами, в том числе сжиженными углеводородными газами (СУГ), авиакеросином, а также в сегменте корпоративных закупок. Совместная работа биржевых площадок даст синергетический эффект для развития организованных товарных рынков, справедливого ценообразования, создания прозрачных ценовых индикаторов", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (ЕТС) - ведущая товарная биржа Республики Казахстан, лидер по обороту среди биржевых площадок, специализируется на сегменте биржевых торгов товарами: сельхозпродукция, цемент, уголь, сжиженный нефтяной газ, квоты на выбросы парниковых газов, и сегменте корпоративных закупок.