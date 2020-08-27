Титов просит Мишустина радикально сократить число форм отчетности для бизнеса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением радикально сократить число форм отчетности для бизнеса. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Для того, чтобы сократить избыточные и дублирующие друг друга формы, Титов предложил углубить межведомственный обмен информацией между ФНС России, Росстатом, ПФР, иными федеральными, региональными и муниципальными органами государственной власти. Затем на основе проведенной работы определить перечень упраздняемых (объединяемых) форм отчетности. Обеспечить возможность передачи всех видов отчетности в электронном формате. Наконец, провести аудит установленных в КоАП размеров штрафов за непредставление первичных статистических данных и иных видов отчетности и проработать вопрос их снижения в проекте нового КоАП", - отметили в пресс-службе, говоря о содержании письма.

Решать эти вопросы предлагается в составе специальной межведомственной рабочей группы с участием представителей предпринимательского сообщества. К письму приложен перечень конкретных предложений по совершенствованию состава отчетности. Среди них, в частности, меры по упрощению нескольких видов статотчетности в связи с применением онлайн-касс, объединению нескольких форм отчетности по социальным платежам, отмене отдельных форм статотчетности по причине наличия соответствующей информации в базах Федеральной налоговой службы.

По мнению Титова, количество видов обязательной отчетности "продолжает оставаться чрезмерным": налоговая (от одной до 11 форм), статистическая (158 возможных форм для разных видов деятельности), бухгалтерская, отчетность в Фонд социального страхования России (до двух форм) и Пенсионный фонд России (до четырех форм, данные которых частично дублируются). В ряде случаев, по его словам, требуется представлять специальную ведомственную отчетность, например в органы тарифного регулирования, отчеты об использовании средств долевого строительства, отчеты частных медицинских организаций в фонды ОМС и так далее.

Крупные компании только в категории статистической отчетности должны предоставлять более 1 тыс. отчетов в год при штрафе за непредоставление до 150 тыс. рублей. Табель форм федерального статистического наблюдения на 2020 год, по данным бизнес-омбудсмена, содержит более 60 отдельных дат сдачи отчетности. В рамках одного вида деятельности количество отчетных дат может доходить до 10 в год, а для многопрофильных предприятий - и более того, указал в письме Титов.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства рост отчетной нагрузки происходит скачкообразно - если микробизнесу требуется заполнять не так много форм, то малому и среднему - уже в несколько раз больше. Зачастую данные из разных форм отчетности дублируют друг друга, отметил уполномоченный.