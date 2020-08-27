"Россети" начнут управлять энергообъектами Кунашира с 1 октября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Компания "Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") с 1 октября 2020 года примет в эксплуатацию муниципальные энергообъекты Южно-Курильского городского округа и рассмотрит внедрение на них цифровых решений. Об этом говорится в Telegram-канале группы.

"Россети" расширяют географию работы: компания повысит надежность электроснабжения Кунашира - южного острова Большой Курильской гряды <...> Будет проработан вопрос о внедрении цифровых решений на энергообъектах, в том числе планируется создание автоматизированной системы учета электроэнергии", - говорится в сообщении.

Компания будет управлять ветродизельной электростанцией "Головнино", Южно-Курильской ДЭС из 28 ДГУ, трансформаторными подстанциями, кабельно-воздушными линиями 04/10/35 кВ общей протяженностью более 100 км. Основные задачи передачи управления энергообъектами - это повышение надежности и безопасности энергопоставок, снижение потерь в сетях, обеспечивающих снабжение центральной и южной частей Кунашира.

"Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС" специализируются на работе в технических изолированных и энергодефицитных зонах, участвуют в электроснабжении мероприятий особой важности. В настоящее время компания реализует также проект на Шикотане - крупнейшем острове Малой Курильской гряды, где размещены дизель-генераторные установки мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством. Объекты обеспечивают электроснабжение села Малокурильское и рыбокомбината "Островной" - якорного резидента ТОР "Курилы". Работа проводится в рамках соглашения "Россети ФСК ЕЭС" и администрации Сахалинской области.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.