Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство может до конца года выделить дополнительные средства для финансирования выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщает Минфин РФ.

"Как уточнил министр финансов России Антон Силуанов, при необходимости до конца года может быть принято решение о дополнительном финансировании, чтобы выполнить обязательства в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, правительство выделит в текущем году дополнительно из резервного фонда 34,3 млрд рублей на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. "Дополнительное увеличение бюджетных средств вызвано ростом числа заявителей. Так, в августе число получателей выплаты превысило 3 млн человек, при этом граждане продолжают направлять заявления о назначении выплаты. Сейчас 800 тыс. заявлений находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

По словам Силуанова, слова которого приводятся в сообщении, Минфин постоянно мониторит ситуацию в регионах, чтобы социальные обязательства были полностью выполнены.

"Мы находимся в постоянном контакте с регионами, мониторим ситуацию в режиме реального времени с тем, чтобы обеспечить безусловное выполнение наших социальных обязательств", - сказал министр.