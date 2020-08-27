Цены на бензин в России в июле выросли на 0,9%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в июле 2020 года выросли на 0,9% по сравнению с июнем. При этом производители бензина в июле подняли оптовые цены на 5,6%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 1,9%, тогда как цены производителей подскочили на 25,1%.

Согласно данным статистического ведомства, за январь-июль 2020 года розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,7%, а цены производителей увеличились на 4,7%.

Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в два раза (в июле 2019 года - в 2,1 раза).

В Росстате добавили, что в июле повышение цен на бензин на 1% и более было отмечено в 30 субъектах России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Республике Тыва - на 3,3%. Напротив, в Камчатском крае было зафиксировано снижение цен на бензин на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,8% и 0,6% соответственно.

Рост цен за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 августа 2020 года выросли на 4 копейки и составили 45,72 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на 3 копейки - до 43,14 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 3 копейки - до 46,91 рубля за литр, Аи-98 - на 6 копеек, до 52,89 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 1 копейку - до 48,05 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 45 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Салехарде - на 0,7%. Снижение цен наблюдалось в пяти субъектах, наиболее заметное - в Йошкар-Оле, на 0,4%.

В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 до 49,99 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 55,19 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,9 до 44,11 рубля, марки Аи-95 - от 45,3 до 48,56 рубля, марки Аи-98 - от 53,2 до 54,99 рубля за литр.

Общий объем производства бензина в РФ с 17 по 23 августа вырос на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 847,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 1,4% - до 1 млн 512,3 тыс. тонн.