Скорость на трассе "Таврида" в Крыму повысят до 110 км/ ч к новому туристическому сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Допустимая скорость на трассе "Таврида" в Крыму будет увеличена с 90 до 110 км/ч к следующему туристическому сезону, доложил президенту РФ Владимиру Путину министр транспорта Евгений Дитрих во время посещения новых участков автодороги.

"Я думаю, к будущему сезону будет 110 км/ч. Сейчас обкатаем немножко", - сказал он президенту.

Кроме того, по словам министра, в следующем году трасса "Таврида" получит статус федеральной.

Дитрих также отметил, что с открытием Крымского моста поток транспорта на полуостров существенно вырос. "В прошлом году в сезон чуть-чуть мы не дотянули до 40 тыс. машин за день. В этом году рекорд побит: две трети туристов сейчас едут в Крым автомобильным транспортом", - рассказал он.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Ее открытие состоялось 27 августа при участии президента РФ Владимира Путина. Строительство трассы началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км.