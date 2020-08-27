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Дело ЮКОСа

Экс-акционеры ЮКОСа настаивают на возобновлении в США дела о взыскании с РФ $50 млрд

В середине июня Россия подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Бывшие акционеры ЮКОСа настаивают на возобновлении в федеральном суде столичного округа Колумбия слушаний по делу, в рамках которого они пытаются взыскать с России $50 млрд. Об этом говорится в дополнительном отзыве на ходатайство российской стороны, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в четверг в электронной базе американского суда.

В середине июня Россия подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года. В нем говорится о необходимости отложить процессуальные действия в связи с тем, что основное дело, которое принимает во внимание суд в США, продолжает рассматриваться в Нидерландах, а именно в Верховном суде этой страны.

Бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что суду "следует отказать Российской Федерации в ходатайстве". Истцы также запросили проведение прений сторон в рамках судебного процесса.

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