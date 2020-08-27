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Дальний западный обход Краснодара будет построен в 2023 году

Протяженность новой платной трассы - 51 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Строительство Дальнего западного обхода Краснодара будет завершено в 2023 году, доложил президенту РФ Владимиру Путину министр транспорта Евгений Дитрих во время посещения новых участков трассы "Таврида" в Крыму.

"Северный маршрут предполагает строительство нового Дальнего западного обхода Краснодара. Он уже запроектирован, сейчас оформляется земля, археология. В сентябре мы заключим контракт на стройку. В 2023 году он будет", - сказал министр.

Ранее госкомпания "Автодор" объявила конкурс на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения Дальнего западного обхода Краснодара стоимостью 41,6 млрд рублей.

Протяженность новой платной трассы - 51 км. Она свяжет автодороги М-4 "Дон" и А289, чтобы направить автомобильный поток из Центральной России в сторону Крымского моста.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичКраснодарский край
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