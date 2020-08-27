Белорусская "дочка" Сбербанка приостановила выдачу кредитов физическим лицам

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. "Дочка" Сбербанка в Белоруссии объявила о временной приостановке с 28 августа рассмотрения заявок физических лиц на выдачу кредитов.

"С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам", - сообщает в четверг пресс-служба БПС-Сбербанка.

В пресс-службе уточнили, что ранее заключенные кредитные договоры обслуживаются банком в обычном режиме, а кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 года, будут рассмотрены в установленном порядке.

Также о приостановке рассмотрения заявок на кредитование физических лиц сообщила пресс-служба "Технобанка".

В последние недели курс белорусского рубля снижается на фоне нестабильной политической ситуации в стране. Чуть более чем за месяц доллар в Белоруссии вырос с 2,39 рубля до почти 2,65 рубля, в итоге белорусская валюта потеряла в цене к американской более 9%. В этих условиях население стремится себя обезопасить от возможных рисков, среди граждан усилились девальвационные ожидания, значительно возрос спрос на валюту в обменных пунктах банков. Во многих пунктах обмена в среду утром валюта была, но ее быстро скупали.

Во вторник Национальный банк разослал белорусским банкам рекомендации по проведению валютно-обменных операций с участием физических лиц. Он призвал принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов наличностью. Регулятор также высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.