Власти региона ФРГ подтвердили приверженность реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг подтвердила приверженность властей региона реализации проекта "Северный поток - 2". Как сообщила медиакомпания Deutsche Welle , во время дискуссий в ландтаге (земельный парламент) в четверг она указала, что газопровод важен для будущего энергоснабжения ФРГ.

Премьер подчеркнула, что правительство земли выступает против попыток США предписывать Германии, "откуда и по какому маршруту получать энергию". "Мы твердо привержены сооружению газопровода по дну Балтийского моря", - приводит ее слова Deutsche Welle.

В свою очередь член фракции Левой партии в ландтаге Карстен Кольбе заявил, что "шантажу нет места в мировой торговле". По его словам, "Северный поток - 2" "должен быть завершен и введен в эксплуатацию в установленном порядке".

"Северный поток" и санкции США

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что в письме, датированном 5 августа, американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили оператору расположенного в Мекленбурге - Передней Померании порта Мукран - компании Faehrhafen Sassnitz - значительными последствиями, если он немедленно не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для "Северного потока - 2". Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком "Северного потока - 2", и хранятся трубы для этого газопровода.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода. Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. Госсекретарь США Майкл Помпео также говорил, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

При этом страны - члены Евросоюза инициировали консультации с Госдепартаментом, в ходе которых выразили протест в связи с санкционным давлением Соединенных Штатов на участников проекта "Северный поток - 2".

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93,5%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.