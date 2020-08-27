ФАС просит доработать приказ Минтранса о правилах текущего отцепочного ремонта вагонов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит Минюст отправить на доработку приказ Минтранса об утверждении порядка проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Об этом говорится в письме главы ФАС Игоря Артемьева министру юстиции Константину Чуйченко (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Минтранс представил на государственную регистрацию в Минюст приказ, который вносит изменения в организацию перевозочного процесса в случае внеплановой отцепки грузового вагона для текущего ремонта. Работы по отцепке вагона и передислокации в ремонт предлагается тарифицировать отдельно, в дополнение к установленным тарифам на перевозку грузов.

"Считаем необходимым дополнительно проработать вопросы организации текущего отцепочного ремонта вагонов с бизнес-сообществом и ОАО "РЖД". Просим отказать Минтрансу России в государственной регистрации и вернуть приказ на доработку", - пишет Артемьев.

Как отмечает глава ФАС, операции, которые Минтранс предлагает тарифицировать отдельно, уже учтены в тарифах на перевозку грузов. Принятие приказа может привести к необоснованному удорожанию стоимости железнодорожной перевозки и росту нагрузки на экономику.

"Более того, предлагаемый приказом механизм создает ложную мотивацию для отдельных подразделений ОАО "РЖД" на увеличение отцепок с целью зарабатывания дополнительных доходов на ремонте в ущерб государственной задаче по ценовой доступности и ритмичности работы железнодорожного транспорта", - говорится в письме.

Артемьев добавляет, что приказ рассмотрен рабочей группой по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере развития конкуренции ФАС и получил отрицательную оценку. В Минюст документ направили без согласования с ведомством.