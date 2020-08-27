Oracle и Microsoft совместно с Walmart подали запросы на покупку американской части TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Китайская фирма ByteDance получила предложения о приобретении американского подразделения соцсети TikTok от компаний Oracle и Microsoft, партнером которой является Walmart. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По информации его источников, окончательные договоренности могут быть достигнуты в течение нескольких недель. Основным претендентом на покупку части TikTok является Microsoft.

Корпорация Walmart, которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, в четверг заявила, что выступает в роли партнера Microsoft в рамках данной сделки. Представители Walmart в распространенном заявлении отметили потенциал TikTok с точки зрения рекламы и развития сетевой торговли.

Ранее сообщалось, что в консультациях о возможной покупке TikTok или ее части также участвуют компании Twitter и Netflix.