Хабиров: передача БСК иному собственнику после получения регионом контроля невозможна

ТАСС, 27 августа. Передача Башкирской содовой компании (БСК) другому собственнику после получения регионом контрольного пакета акций невозможна, об этом сообщил в эфире телеканала РБК глава республики Радий Хабиров.

"Нет конечно <…>, мы не можем сказать, что, когда предприятие контролировалось республикой, оно плохо развивалось. Поэтому я считаю, что мы войдем в управление предприятием и спокойно будем решать вопрос по дальнейшему поиску сырьевой базы и модернизацией производства", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли дальнейшая передаче компании иному собственнику.