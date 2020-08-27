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Хабиров: передача БСК иному собственнику после получения регионом контроля невозможна

Глава Башкирии подчеркнул, что после получения контроля будут решаться вопросы по дальнейшему поиску сырьевой базы и модернизацией производства

ТАСС, 27 августа. Передача Башкирской содовой компании (БСК) другому собственнику после получения регионом контрольного пакета акций невозможна, об этом сообщил в эфире телеканала РБК глава республики Радий Хабиров.

"Нет конечно <…>, мы не можем сказать, что, когда предприятие контролировалось республикой, оно плохо развивалось. Поэтому я считаю, что мы войдем в управление предприятием и спокойно будем решать вопрос по дальнейшему поиску сырьевой базы и модернизацией производства", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли дальнейшая передаче компании иному собственнику.

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РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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