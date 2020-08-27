РБК: компания "Игристые вина" прекратила выпуск игристого вина

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Петербургская группа "Игристые вина" (бренды "Лев Голицынъ", "Наследие Мастера", "Ленинградское" и др.) - один из крупнейших производителей шипучих алкогольных напотков - с 26 июня больше не выпускает игристые вина. Об этом в четверг вечером сообщает издание РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Юрия Дудко.

Уточняется, что законсервировано производство именно игристых вин, а выпуск другой продукции продолжается. Такое решение принято в связи с вступлением в силу с 26 июня закона "О виноградарстве и виноделии", который, в частности, регулирует использование импортного виноматериала при производстве вина в России. То есть называть вино российским можно только в том случае, если оно произведено из выращенного на территории страны винограда. На этикетке и при реализации в магазине продукции, изготовленной из иностранного виноматериала, должно быть указано, что этот напиток не является вином.

"Мы смирились и исполняем закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон, а что будет в следующем году, неизвестно", - комментирует Дудко. Отмечается, что у производителя были запасы сырья, поэтому в сезон новогодних продаж проблем с поставками игристого вина компании не будет.

Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предполагает, что остановка производства может быть временным решением. "В январе 2021 года должен вступить техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", в котором нет положения о запрете на использование иностранных виноматериалов, и, если документ останется неизменным, все производители смогут продолжить использование иностранного виноматериала", - говорит он.

"Игристые вина" - один из крупнейших импортеров виноматериалов в России. В 2018 году, по данным ЦИФРРА, компания импортировала 2,85 млн декалитров.