Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на фоне изменений в политике ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии в четверг менялись разнонаправленно.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 160,35 пункта (0,57%) - до отметки 28 492,27. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 5,82 пункта (0,17%) и оказался на отметке 3 484,55. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 39,72 пункта (-0,34%) - до отметки 11 625,34.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,14% и оказалась на уровне $42,98 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,24% - до $1 937,20 за тройскую унцию.

Комментируя итоги сессии, телекомпания СNN отметила, что на участников рынка благоприятное впечатление произвела речь главы ФРС Джерома Пауэлла на экономической конференции в Джексон-Хоул в штате Вайоминг. "В соответствии с новой политикой, ФРС допустит рост инфляции выше 2%, - отметила телекомпания. - Это означает что уровень учетной ставки будет сохраняться на низком уровне более продолжительный период времени, что выгодно для компаний, и, таким образом, это станет поддержкой рынка ценных бумаг".