Минвостокразвития начало принимать заявки на получение статуса резидента Арктической зоны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны РФ начался в пятницу со вступлением в силу пакета федеральных законов о системе преференций в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Техническая возможность подачи заявки на статус резидента Арктической зоны появилась на сайте arctic-russia.ru 28 августа после полуночи по московскому времени, а регистрация открылась еще накануне. В личном кабинете у инвестора при поддержке сотрудников институтов развития будет возможность полностью отработать заявку, правильно сформировав пакет документов, и затем без проволочек в десятидневный срок стать резидентом Арктической зоны России и получить весь набор привилегий для ведения бизнеса", - приводят в сообщении слова главы министерства Александра Козлова.

Как отмечают в ведомстве, форма регистрации максимально упрощена и включает в себя базовую информацию о заявителе и планируемом инвестиционном проекте. Предприниматель должен заполнить и отправить анкету - после регистрации инвестору будет открыт доступ в личный кабинет, где он сможет получить необходимую информацию, подать заявку на получение статуса резидента и отслеживать ее.

По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, онлайн-кабинет позволит инвестору не только получить статус резидента зоны, но и в дальнейшем в удобном формате взаимодействовать с министерством и институтами развития Арктической зоны, оперативно получать помощь при возникновении проблем.

"Для подготовки к запуску работы кабинета инвестора Минвостокразвития заблаговременно начало проводить онлайн-консультации для представителей региональных властей арктических территорий и институтов развития, которые будут на местах работать с потенциальными резидентами. Консультации будут проводить и дальше. А в дальнейшем ответы на наиболее распространенные вопросы планируется разместить на сайте arctic-russia.ru в рубрике "Вопрос - ответ", - пояснил Крутиков.

Претендовать на статус резидента зоны могут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие запустить новый инвестпроект или вид экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей. Кроме того, у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов, организация не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации

О преференциях для инвесторов в Арктике

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. В подготовленный Минвостокразвития пакет входят федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", связанные с его принятием изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ.

Благодаря принятию пакета законов российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций.