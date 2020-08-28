Reuters: специалистам TikTok поручили подготовить план на случай блокировки в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Китайская фирма ByteDance поручила техническим специалистам TikTok подготовить план экстренных мероприятий на случай блокировки американского сегмента этой социальной сети. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, техническим специалистам TikTok поручено предусмотреть такие форс-мажорные обстоятельства, как решение Китая или США блокировать продажу американского сегмента соцсети, а также приостановку ее функционирования в Соединенных Штатах. ByteDance при этом хочет подстраховаться и выплатить компенсации американским сотрудникам TikTok. Китайская компания уже прекратила найм работников на большинство вакансий на территории США, уточняют источники.

Согласно их сведениям, ByteDance в целом настроена отстаивать свои интересы и обеспечить продолжение работы американского сегмента соцсети.

Как информировало в четверг агентство Bloomberg, китайская компания получила предложения о приобретении американского подразделения TikTok от американских Oracle и Microsoft с Walmart. Основным претендентом на покупку является Microsoft.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft должна заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.