"Известия": российские турагентства потеряли половину выручки в разгар сезона 2020 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские туристические агентства на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа, заработали в этом году в разгар туристического сезона вдвое меньше, чем в прошлом, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на данные об оборотах отрасли.

По данным ИТ-компании "Эвотор", выручка агентств в этот высокий сезон, в июле и первой половине августа, была в два раза ниже прошлогодней, а восстановиться смогла до 41% лишь к августу. Средняя цена туров в июле составляла 20,2 тыс. рублей, что на 5% меньше прошлого года, а в августе 19,4 тыс. рублей (на 8% меньше).

Как полагают в компании, причина в том, что на смену внешнему туризму пришел внутренний, а по стране многие россияне предпочитают ездить самостоятельно, без покупки туров.

Как следует из данных "Яндекс.Кассы", оборот продаж туров онлайн снизился до 70% убытка на одну торговую точку, а средний чек измельчал почти на 60% от уровня предыдущего года (до 19 тыс. рублей). В то же время в компании сообщили о росте в 135% покупок в гостиницах, что свидетельствует о переориентации туриста на самостоятельное планирование путешествий.

"Платформа ОФД", изучив динамику бронирования гостиниц, выяснила, что средний чек в этой сфере снижался на 5% в июле, но полностью отыграл падение к августу. Так, отели Краснодарского края не теряли в выручке, Ярославская область недобирает 4% от прошлого года, а Ленинградская - лишь 5%.

Лидеры среди российских городов по распространению коронавируса - Москва и Санкт-Петербург - потеряли от сезона 2019 года 50 и 37% выручки соответственно.