WSJ: ByteDance требует почти $30 млрд за американский сегмент TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Китайская фирма ByteDance требует около $30 млрд за американский сегмент социальной сети TikTok. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, потенциальные покупатели части соцсети пока считают упомянутую выше цену слишком высокой. ByteDance планирует выбрать основного претендента, провести с ним переговоры и заключить сделку. Китайская компания рассчитывает сделать все это уже на следующей неделе.

Как информировало в четверг агентство Bloomberg, китайская компания получила предложения о приобретении TikTok от американских Oracle и Microsoft с Walmart. Другими претендентами назывались Twitter, Netflix, японская группа Softbank и холдинг Alphabet, в который входит Google. Все они по разным причинам отказались от намерения приобрести американский сегмент соцсети, пишет The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft должна заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.