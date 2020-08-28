Сингапурский суд продал с аукциона судно российской компании "Гудзон" за долги

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд Сингапура решил продать с аукциона за долги российское судно "Севастополь" судоходной компании "Гудзон", попавшей два года назад под экономические санкции США. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель компании.

Сингапурский судовой агент обратился в суд за конфискацией российского судна "Севастополь" из-за долгов, которые оценивались в 1,3 млн сингапурских долларов, или 61 млн рублей. По информации судовладельца, долг скопился из-за вынужденного простоя в порту, вызванного отказом получателя груза принимать его от санкционного судна.

"Несколько судов в этой стране уже встали на сторону агента, мы обжаловали эти решения. И теперь окончательно по решению Верховного суда Республики Сингапур судно было продано с аукциона на территории Сингапура за 750 тыс. сингапурских долларов. Деньги при этом достались агентам, даже заработную плату экипажу "Севастополя" суд не включил в расчет, и она не была выплачена. И компания, и члены экипажа обращали в Международный профсоюз моряков, при этом наши требования судом были проигнорированы", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в августе 2018 года Судоходная компания "Гудзон" и весь ее флот попали под экономические санкции США по КНДР. Компания не обеспечена заказами, начались задержка выплат зарплаты и налогов, из-за отсутствия денег все суда вышли из строя, а часть из них по-прежнему находится за границей. Заведены административные и уголовные дела на руководство компании, по невыплате заработной платы и налогов. Сотрудники начинают увольняться.

"Мы открыто заявляли о своих проблемах с просьбой помочь в недопущении особо острых последствий, в первую очередь для людей, наших сотрудников и моряков. Сейчас на ситуацию обратил внимание заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном Округе Юрий Трутнев. Он уже провел совещание по нашему вопросу, по итогам которого, по нашей информации, готовится ряд поручений для поддержки "Гудзона", - рассказал представитель судоходной компании.

Ситуация с санкциями против "Гудзона"

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из списка компания не исключена.

После многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в "Гудзоне" это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае 2019 года написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство.