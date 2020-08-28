В России начнут выпускать USB-обеззараживатели воздуха для такси и каршеринга

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха разработал USB-рециркуляторы для автомобилей, уничтожающие бактерии и вирусы в воздухе, а также беспроводные кубики-обеззараживатели для дезинфекции предметов, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации. Серийный выпуск начнется в сентябре.

Устройства также планируется поставлять за рубеж, сообщил ТАСС генеральный директор разработавшего их НПП "Салют" Александр Бушуев. Опытные образцы гаджетов представлены на форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке.

"Рециркулятор, пропуская воздух через камеру обеззараживания, уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы. Прибор предназначен для обработки воздуха в небольших помещениях, в том числе в салоне автомобиля, и может применяться в присутствии человека", - сообщили в Ростехе.

Компания получила предзаказ на более чем 2 500 штук беспроводных обеззараживателей и 3 300 штук рециркуляторов, в том числе из стран СНГ и намерена поставить тестовые партии проводных версий обеззараживателей в страны Ближнего Востока - Ирак, Иран и Саудовскую Аравию, сообщил Бушуев.

Рециркулятор весит 100 граммов, имеет габариты 99х36х37 мм, питается через USB-порт. Несколько приборов можно подключать друг к другу и использовать их для дезинфекции больших помещений.

Беспроводные обеззараживатели - "кубики" с ребром 38 мм имеют направленное действие и предназначены для дезинфекции посредством УФ-излучения поверхностей и предметов - посылок, ключей, посуды, игрушек, денежных купюр. Они работают от встроенных аккумуляторов и управляются по Bluetooth через мобильное приложение.

"Благодаря высокой производительности и простоте использования устройства просто незаменимы для такси и каршеринга. Один прибор способен произвести обработку воздуха в салоне легковой машины и обезопасить пассажиров от вирусов и бактерий", - заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.