Аналитики сообщили о росте среднего чека букета в России на 16% накануне 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость букета в России в августе накануне Дня знаний, составила 984 рубля, что на 16% дороже, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании "Эвотор", сделанном по запросу ТАСС.

"Средняя стоимость букета в России в августе составила 984 рубля, на 16% дороже, чем в прошлом году. Самые дорогие цветы покупают москвичи. Средняя стоимость букета в столице - 1 620 рублей. Меньше всего на цветы тратятся в Челябинской области, средняя цена букета здесь - 499 рублей.", - отмечают аналитики.

Потратить значительную сумму на цвета также готовы жители Краснодарского (средняя цена букета - 1 492 рубля) и Красноярского краев (1 432 рубля), Ханты-Мансийского АО (1 430 рублей), Башкортостана (1 373 рубля), Санкт-Петербурга (1 345 рублей), Иркутской (1 327 рублей), Ростовской (1 089 рублей) и Самарской областей (1 049 рублей).

Средняя цена букета в Нижегородской области - 882 рубля, в Омской области - 859 рублей, в Свердловской области - 810 рублей, в Татарстане - 799 рублей, в Томской области - 739 рублей, в Кемеровской области - 733 рубля, в Новосибирской области - 708 рублей, в Псковской области - 645 рублей, в Пермском крае - 575 рублей.

"Если 8 марта средняя цена букета стремительно растет - более чем на 40%, то в День знаний такой динамики нет. В прошлом году средняя стоимость букета на 1 сентября выросла на 1% по сравнению с августом, а 2 сентября (реальное начало учебного года в 2019 году - прим. ТАСС) - на 8%. Причем в Москве средняя цена букета 1 сентября даже снизилась на 9%, а 2 сентября была на уровне средней цены в августе. В Санкт-Петербурге средняя стоимость букета 1 сентября упала на 1%, зато 2 сентября выросла на 28%", - отмечают аналитики.

Продажи цветочных магазинов в День знаний растут, но гораздо меньше, чем в Международный женский день, когда рост доходит до пяти-семи раз. "В прошлом году в России на 1 сентября объем продаж магазинов цветов был в три раза выше среднедневного в августе, а на 2 сентября - в 2 раза. Если в обычный день в августе 2019 года цветочная лавка продавала около 14 букетов, то 1 сентября - 47, а 2 сентября - 30 букетов", - указывают эксперты.

В Москве на 1 сентября 2019 года продажи выросли в 3,7 раз, на 2 сентября - в 2 раза. В Санкт-Петербурге 1 сентября прошлого года выручка цветочников увеличилась в 3,8 раза, а 2 сентября - в 2,5 раза.

Для анализа использовались данные чеков со смарт-терминалов "Эвотор".