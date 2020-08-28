Исследование: около 4 млн потенциальных заемщиков МФО столкнулись с отказом в займе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 4 млн россиян столкнулись с отказом микрофинансовых организаций (МФО) в выдаче займа, говорится в рэнкинге МФО за II квартал, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА).

"Учитывая то, что количество заемщиков по действующим договорам микрозайма составляет порядка 12 млн человек, до трети от этого более чем значительного количества лиц уже столкнулись или в краткосрочной перспективе столкнутся с отказом в выдаче займа при сохранении собственной высокой потребности в заемных средствах", - говорится в материале.

Аналитики агентства также отмечают, что сокращение выдач микрозаймов не связано со снижением потребности граждан в денежных средствах, а вызвано снижением доступности займов и вынужденным ужесточением методов оценки заемщиков со стороны микрофинансовых организаций.

В агентстве полагают, что в результате растут риски теневого кредитования. "Не имея возможности обратиться ни в банк, ни в МФО потенциальные заемщики пойдут за долгами к так называемым "теневым кредиторам", то есть станут абсолютно не защищены законом, исчезнув из поля нормативного регулирования", - отмечается в материале.

По данным анкетирования, средняя сумма займа физических лиц снизилась до около 14,4 тыс. рублей по итогам II квартала против 14,8 тыс. рублей кварталом ранее.

Доля просроченной более чем на 30 дней задолженности во втором квартале возросла до 42% против 37,8% в предыдущем квартале.